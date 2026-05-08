Sondaggio Unicef, la solitudine genitoriale è più comune tra le donne

ROMA, 08 MAG - La solitudine genitoriale è più comune tra le donne: il 65% ha detto di aver provato senso di solitudine o isolamento rispetto al 40% degli uomini. A conclusione della Settimana Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l'Unicef Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti, nell'ambito della pubblicazione "Eppur siam soli - La salute mentale dei genitori nella prima infanzia: una questione di salute pubblica e di diritti di bambine e bambini". Secondo il sondaggio per il 79% delle donne e il 63% degli uomini la vita di un neogenitore in Italia non è facile ed essere genitori è stato più difficile del previsto per più della metà dei rispondenti, in particolare per il 72% delle donne e per il 56% degli uomini. Il 57% delle donne ha dichiarato di aver provato tristezza senza apparente motivo, il 20% fra gli uomini; il 57% delle donne ha provato la sensazione di non farcela, il 40% fra gli uomini; il 39% delle donne ha dichiarato di sentirsi spesso o quasi sempre in colpa, rispetto al 19% degli uomini; il 44% delle donne sente che la cura condivisa col partner sia poco o nulla, rispetto al 17% degli uomini. In relazione alla gravidanza o al percorso di adozione: fra le donne oltre il 57% ha dichiarato di frequentare corsi di accompagnamento alla nascita/adozione, gli uomini sono il 49%.