Sondaggio, solo 37% degli americani promuove Trump, minimo in secondo mandato

NEW YORK, 19 APR - Donald Trump crolla nei sondaggi. Fra la guerra in Iran e l'economia, solo il 37% approva la performance del presidente, il livello più basso del suo secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio di Nbc, secondo il quale il 63% degli americani non approva l'operato del presidente e i due terzi degli interpellati bocciano Trump sull'inflazione e la guerra.