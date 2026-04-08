Sondaggio, in Ungheria Magyar sempre avanti su Orban a pochi giorni dal voto

BUDAPEST, 08 APR - A pochi giorni dalle elezioni del 12 aprile in Ungheria, si conferma la tendenza emersa negli ultimi sei sondaggi diffusi da diversi istituti: secondo una nuova rilevazione dell'istituto Iranytu pubblicata dal quotidiano Nepszava, il leader dell'opposizione Peter Magyar resta in vantaggio su Viktor Orban. Il sondaggio, condotto tra il 31 marzo e il 4 aprile, mostra che il 51% degli elettori che hanno già deciso il proprio voto sostiene il Tisza di Magyar, contro il 40% per Fidesz. Considerando l'intero elettorato, Tisza si attesta al 41%, mentre il partito di Orban si ferma al 34%. Resta significativa la quota di indecisi, pari a circa il 18%.