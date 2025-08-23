Giornale di Brescia
Sondaggio, 62% israeliani ha perso la fiducia nel governo

epa12305079 Protesters attend a demonstration outside the Kirya military headquarters in Tel Aviv, Israel, 16 August 2025. Families of Israeli hostages and their supporters took to the streets calling on the government to sign a hostages release and ceasefire deal. EPA/ATEF SAFADI
ROMA, 23 AGO - Il 62% degli israeliani ritiene che il governo Netanyahu abbia perso la fiducia della popolazione, e la maggioranza è favorevole a una qualche forma di accordo sugli ostaggi. Lo rivela un sondaggio realizzato dal quotidiano israeliano Maariv. "Indipendentemente da come avete votato alle ultime elezioni, credete che il governo goda ora della fiducia della nazione?", chiedeva il sondaggio. Solo il 27% degli intervistati ha risposto che il governo gode della fiducia della maggioranza della popolazione, mentre l'11% ha risposto di non saperlo. Misurando il sostegno a un accordo per la liberazione degli ostaggi, il sondaggio rileva che il 26% degli intervistati ritiene che il governo debba firmare un accordo immediatamente, anche se si limitasse a riportare indietro alcuni degli ostaggi, a causa del deterioramento delle loro condizioni di prigionia. Il 46% ha risposto che il governo dovrebbe firmare un accordo globale che ponga fine alla guerra a Gaza, mentre il 18% si è opposto, ritenendo che l'esercito dovrebbe continuare a combattere Hamas anche a rischio della vita degli ostaggi. Il 10% ha risposto "non so". Il sondaggio è stato condotto da Menachem Lazar e Panel4All tra il 20 e il 21 agosto, con 509 intervistati, e ha un margine di errore del 4,4%.

ROMA

