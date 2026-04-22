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Italia e Estero

Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev'

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MOSCA, 22 APR - Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "nazista". "Condividendo le idee di Mussolini, aderisce ai crimini dell'Italia fascista. Dimostra simpatia per questi crimini appoggiando lo Stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici in Russia e non ha fatto mistero dei suoi complotti per assassinare alcuni, incluso me', ha dichiarato Solovyov, citato dall'emittente Vesti.

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