Sollecito, video Knox-Mignini danno a chi ha pagato un prezzo altissimo

PERUGIA, 14 FEB - Parla di "uno spettacolo a danno di chi ha già pagato un prezzo altissimo" Raffaele Sollecito commentando il video con il faccia a faccia tra Amanda Knox e Giuliano Mignini, l'ex pubblico ministero del processo per l'omicidio di Meredith Kercher al quale si riferisce. Lo fa in un commento all'ANSA. "La verità giudiziaria è stata accertata in modo definitivo dalla Corte Suprema: io e Amanda siamo innocenti" rivendica Sollecito. "Questo è un fatto, non un'opinione" aggiunge. "Non ho nulla in contrario - dice - al fatto che ognuno possa esprimersi pubblicamente, compreso il dottor Mignini. Credo nel dialogo e nella libertà di parola. Tuttavia, ciò che trovo profondamente irrispettoso è che chi ha distrutto anni della mia vita e della vita di Amanda scelga di alimentare un racconto mediatico senza aver mai avuto il coraggio di ammettere pubblicamente il proprio errore. Prima di partecipare a documentari, serie televisive e interviste, sarebbe stato doveroso, nei confronti miei, di Amanda, e soprattutto della memoria di Meredith Kercher, riconoscere apertamente che si è trattato di un errore giudiziario gravissimo e chiedere scusa a chi ne ha subito le conseguenze". "Il problema non è chi parla - ribadisce Sollecito -, ma che la verità e le evidenze vengano messe al centro. Finché questo non accade, ogni apparizione mediatica rischia di essere soltanto uno spettacolo a danno di chi ha già pagato un prezzo altissimo".