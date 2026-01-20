Sole 24 Ore, nuovi nome e logo, "la propria storia per costruire il futuro"

ROMA, 20 GEN - Con "un nuovo nome ed un nuovo logo" il gruppo Il Sole 24 Ore "sceglie l'identità come leva di evoluzione", "una dichiarazione che afferma la profondità della propria storia e la ricchezza del gruppo, proiettandole in una nuova visione di futuro". Il gruppo editoriale annuncia così "una nuova brand identity, fondata su scelte identitarie chiare, simboliche e fortemente riconoscibili": il nome passa da 'Gruppo 24 ORE' a 'Gruppo Il Sole 24 ORE' valorizzando il Sole come "patrimonio informativo, culturale e civile che da oltre 160 anni rappresenta un punto di riferimento per l'intero Paese. Si affianca "un nuovo marchio visivo". "A guidarci in questo percorso volto a disegnare il nostro futuro - commenta l'ad, Federico Silvestri - è stato un principio fondamentale: l'esigenza di rappresentare, in modo autentico e contemporaneo, l'identità e l'essenza del nostro ecosistema. Per questo abbiamo deciso di ripercorrere la nostra storia e fare quadrato nel legame con la nostra tradizione, la nostra cultura, i nostri valori, le nostre persone. Un quadrato simbolico che diventa marchio e prende corpo e tridimensionalità: simbolo di sviluppo costante nella continuità dell'autorevolezza, e che oggi svela un cuore composito che ci proietta nel futuro. Perché disegnare una nuova identità significa riaffermare chi siamo nel presente e indirizzare il futuro. È quindi la nostra eredità a guidare la nostra evoluzione". Il Gruppo Il Sole 24 ORE - evidenzia l'azienda - "oggi, non cambia soltanto il suo nome e il suo logo, ma ridefinisce il proprio ruolo, la propria immagine e il proprio modo di essere nella società dell'informazione: una fonte di affidabilità e competenza contro la disinformazione per costruire, con tutti i nostri mezzi e voci, il progresso di una società informata, consapevole e proiettata a costruire il futuro".