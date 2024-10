Software in tilt, invertiti i risultati dei test di gravidanza

AOSTA, 31 OTT - Un problema nel software ha invertito i risultati dei test di gravidanza nel laboratorio analisi cliniche dell'ospedale regionale Parini di Aosta. Così, a inizio ottobre, le donne in stato interessante non risultavano incinte, e viceversa. La vicenda - riportata sulle pagine locali della Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa - risale all'inizio di ottobre. Dopo giorni, ad accorgersi dell'anomalia sono stati gli specialisti del Centro per la procreazione medicalmente assistita dell'ospedale Beauregard di Aosta. Una donna sottoposta a fecondazione artificiale aveva un test che risultava negativo e con valori anomali, quindi l'invito alla paziente a ripetere il test e la segnalazione al laboratorio analisi del Parini. Lì sono iniziate le verifiche e poi sono state avvisate le pazienti interessate. "Dopo aver individuato la causa" del problema informatico, "gli stessi tecnici della ditta hanno prontamente applicato tutte le azioni correttive necessarie, e le utenti coinvolte - in totale 11 - sono state avvisate lo stesso giorno del riscontro dell'anomalia, nel giro di poche ore. Si precisa che nessuna conseguenza si è verificata a seguito di questo episodio", ha scritto in una nota riportata dal quotidiano la dottoressa Patrizia Falcone, direttrice della struttura complessa di Analisi cliniche.