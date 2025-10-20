Giornale di Brescia
Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest

epa12467283 Russian President Vladimir Putin meets with DOM.RF Foundation CEO Vitaly Mutko (not pictured) in Moscow, Russia 20 October 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
epa12467283 Russian President Vladimir Putin meets with DOM.RF Foundation CEO Vitaly Mutko (not pictured) in Moscow, Russia 20 October 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
SOFIA, 20 OTT - Se verrà richiesto, la Bulgaria è pronta a fornire un corridoio aereo a Vladimir Putin per raggiungere Budapest e incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Georg Georgiev a margine del Consiglio affari esteri Ue a Lussemburgo. "Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato. Alla domanda se ciò significasse che Sofia avrebbe fornito un corridoio aereo, ha risposto: "E in quale altro modo si potrebbe tenere l'incontro se uno dei partecipanti non può raggiungerlo?".

