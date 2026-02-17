Socialisti Ue, 'la Commissione chiarisca il suo mandato al Board di Gaza'

BRUXELLES, 17 FEB - "La Commissione europea chiarisca il mandato politico e la portata della sua partecipazione alla prima riunione del cosiddetto 'Board of Peace' che si terrà giovedì a Washington. L'iniziativa, lanciata da Donald Trump il mese scorso, è in contrasto con le norme internazionali consolidate e i processi guidati dall'Onu". Lo dichiara il gruppo dei Socialisti Ue al Parlamento europeo in merito alla partecipazione della Commissione alle riunioni di giovedì negli Usa. "Ci sono serie preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza" riguardo alla partecipazione della Commissione, rimarcano i Socialisti.