Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Socialisti Ue, 'la Commissione chiarisca il suo mandato al Board di Gaza'

AA

BRUXELLES, 17 FEB - "La Commissione europea chiarisca il mandato politico e la portata della sua partecipazione alla prima riunione del cosiddetto 'Board of Peace' che si terrà giovedì a Washington. L'iniziativa, lanciata da Donald Trump il mese scorso, è in contrasto con le norme internazionali consolidate e i processi guidati dall'Onu". Lo dichiara il gruppo dei Socialisti Ue al Parlamento europeo in merito alla partecipazione della Commissione alle riunioni di giovedì negli Usa. "Ci sono serie preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza" riguardo alla partecipazione della Commissione, rimarcano i Socialisti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario