Socialisti Ue, 'inaccettabile che Von der Leyen giustifichi l'attacco all'Iran'

STRASBURGO, 11 MAR - "E' inaccettabile, Signora Von der Leyen, che lei abbia giustificato l'attacco contro l'Iran dicendo che 'non dovremmo piangere per il regime iraniano'". Lo ha dettoa la leader dei Socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez, parlando in Aula a Strasburgo. "Ha ragione su una cosa: nessun democratico piange per la dittatura degli ayatollah. Un regime che ha brutalmente represso il suo popolo, soprattutto le donne, e che ha destabilizzato l'intera regione per decenni. Ma una cosa è non piangere per il regime, un'altra è rimanere in silenzio di fronte alla morte di innocenti", ha aggiunto Garcia Perez.

