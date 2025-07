Soccorso alpino salva escursionista infortunato sul Gran Sasso

ROMA, 25 LUG - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo ha tratto in salvo, nella serata di ieri, un escursionista che era caduto e aveva riportato traumi alle gambe. In particolare l'intervento si è svolto sulla Sella del Brecciaro, lungo la via di accesso a Monte Aquila, nel massiccio del Gran Sasso. L' escursionista di 63 anni, D.M., originario di Roma, ha riportato un trauma agli arti inferiori a seguito di una caduta lungo un tratto ghiaioso del sentiero. L'allarme è stato lanciato da un gruppo di escursionisti in transito, che ha notato l'uomo in difficoltà. A causa delle forti raffiche di vento e dell'oscurità imminente, è stato impossibile effettuare il recupero con l'elicottero. Il tecnico di elisoccorso del Cnsas, insieme al medico e all'infermiere del 118, sono stati quindi sbarcati a Campo Imperatore, dove è giunta anche una squadra di terra del Soccorso Alpino. La squadra ha raggiunto a piedi l'escursionista, procedendo alla sua stabilizzazione, alla verifica delle condizioni generali e alla reidratazione. Successivamente, l'uomo è stato trasportato a spalla mediante barella portantina fino a Campo Imperatore, dove un'ambulanza lo ha preso in carico per il trasferimento all' ospedale dell'Aquila. Sul posto era presente anche la Guardia di Finanza che ha collaborato alle operazioni. Il Cnsas Abruzzo ricorda l'importanza di affrontare escursioni in montagna con l'equipaggiamento adeguato, monitorando costantemente le condizioni meteo e valutando con attenzione il proprio stato fisico e il livello tecnico dei percorsi scelti.