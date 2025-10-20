Soccorsi nella notte due escursionisti romani sui monti ciociari

FROSINONE, 20 OTT - Due escursionisti romani in difficoltà sono stati tratti in salvo nella nottata dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone, dopo essersi smarriti lungo il sentiero che da Santa Serena conduce a Monte Gemma, nell'antiappennino laziale, al confine tra le province di Frosinone e Latina, nel territorio del Comune di Supino. L'allarme è scattato in seguito ad una chiamata al Numero Unico per le Emergenze, che ha permesso alla Sala Operativa di mantenere un contatto telefonico costante con i due escursionisti, fornendo indicazioni utili per la loro sicurezza fino all'arrivo dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno localizzato e raggiunto la coppia romana intorno alle ore 20.30 di domenica, grazie alla geolocalizzazione attivata al momento della chiamata. Entrambi sono stati trovati in buone condizioni di salute e accompagnati in località Santa Serena, e da lì hanno potuto fare rientro a casa con la propria auto.