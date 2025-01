Soccorrono anziano, un infermiere e due volontari aggrediti

REGGIO EMILIA, 08 GEN - Ancora un episodio di violenza ai danni del personale medico sanitario. Tre soccorritori della pubblica assistenza sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Scandiano, nel Reggiano. Stando a quanto ricostruito, il 118 è stato allertato dai carabinieri per una lite in famiglia dove era rimasto ferito un anziano. Ma durante il servizio e mentre prestavano le prime cure mediche alla vittima, una donna con problemi psichiatrici e in stato di agitazione si è scagliata contro un infermiere dell'Ausl di Reggio, un volontario della Croce Rossa e un volontario di Emilia Ambulanze, aggredendoli e causando loro ferite.