SnowitPass, il nuovo skipass 'pay per use'

MILANO, 07 NOV - Nasce SnowitPass, lo skipass 'pay per use' più flessibile di sempre, perché offre la libertà di sciare pagando solo per il tempo effettivamente trascorso in pista in oltre 40 località sciistiche del Nord Italia e con soglia regionale in Lombardia e stagionale in alcuni comprensori. È l'ultima novità nel settore sciistico creato da Snowit, la piattaforma digitale che sta innovando gli sport invernali e il turismo della montagna. Niente più divisione tra skipass giornaliero e plurigiornaliero, dunque, né acquisti stagionali in anticipo, ma un unico pass che consente di accedere direttamente agli impianti di oltre 40 località sciistiche, pagando solo per il tempo trascorso sulle piste, secondo il tariffario previsto dalla località. Inoltre, a Bormio, a Livigno,a Pontedilegno-Tonale e a Santa Caterina Valfurva, una volta raggiunta la soglia di prezzo dello stagionale, le sciate successive sono gratuite. SnowitPass si presenta quindi come un'evoluzione dello skipass stagionale che si paga volta per volta, solo per il tempo effettivamente trascorso sugli sci. Inoltre, grazie alla collaborazione con Anef Lombardia - Associazione Enti funiviari lombardi - è possibile sciare in tutte le località della regione e, quando si raggiunge la soglia dello stagionale del valore di 1.140 euro, le sciate successive in tutte le località lombarde saranno gratuite. Per raggiungere la soglia regionale Lombardia con SnowitPass, tutte le giornate di sci accumulate nelle diverse località lombarde, inoltre, si sommano in un unico conteggio. Questo approccio innovativo, che si ispira ai modelli europei più all'avanguardia, mira a trasformare l'esperienza sciistica in un'offerta su misura delle esigenze degli utenti con l'intento di estendere questo modello virtuoso ad altre regioni italiane. "La nostra missione è andare oltre un prodotto consolidato e di successo - spiega Pasquale Scopelliti, Ceo di Snowit e co-founder insieme a Riccardo Maggioni -. Questo modello migliorerà l'esperienza sciistica degli utenti, più moderna e flessibile, e consentirà anche agli operatori locali di innovare il loro sistema turistico". L'abbonamento a SnowitPass costa 15 euro a stagione ma solo 1 euro per gli utenti che pagano con Visa, grazie alla collaborazione tra Snowit e il circuito di carte di pagamento Visa, utilizzando il codice sconto visasnowit.