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Smottamento superficiale alla Rocca di Monselice per il maltempo

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PADOVA, 26 MAR - Stamattina intorno alle 11 si è verificato un modesto smottamento superficiale lungo il versante nord della Rocca di Monselice (Padova). Lo rende noto la Regione Veneto, spiegando che l'episodio è stato causato con ogni probabilità dalle piogge intense degli ultimi giorni, in particolare della scorsa notte. Lo smottamento ha generato rumori che hanno preoccupato i cittadini della zona. Il fenomeno ha interessato lo strato più superficiale del terreno che riveste le rocce vulcaniche: il materiale, saturato d'acqua, ha perso coesione e ha iniziato a scivolare lungo il pendio, favorito dalla forte pendenza della parete. Si parla comunque di pochi metri cubi. "Si è trattato di un piccolo smottamento superficiale - spiega l'assessora all'Ambiente Elisa Venturini - dovuto principalmente alle piogge intense". Sono stati subito attivati i controlli e il monitoraggio dell'area, con la Protezione civile e i tecnici della Regione. Secondo le verifiche effettuate, non ci sono criticità per la sicurezza della strada sottostante e delle abitazioni. Le attività di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni.

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