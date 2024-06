Smotrich, no a intesa per terroristi con mani insanguinate

TEL AVIV, 05 GIU - "Ci sono prezzi che una nazione che ama la vita non può affrontare". Lo ha detto il ministro delle finanze e leader di destra radicale (Sionismo religioso) Bezalel Smotrich ribadendo il suo no ad un eventuale accordo con Hamas. Smotrich in una intervista a Kan radio ha detto di opporsi ad una intesa nella quale ostaggi sono scambiati con "terroristi che hanno il sangue sulle loro mani" e che non garantisce l'eliminazione di Hamas. Smotrich ha anche respinto ogni responsabilità per il 7 ottobre sostenendo che è stata "un folle fallimento nelle operazione di intelligence".