'Smotrich, chi non lascia Gaza City muoia o si arrenda'

epa12255999 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) speaks with Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich (L) during a plenary session to vote on a bill for applying Israeli sovereignty over the West Bank territory, at the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem, 23 July 2025. The bill, submitted by the Religious Zionist Party, calls for the imposition of Israeli sovereignty over the occupied West Bank, and the use of 'Judea and Samaria' instead of West Bank in Israel's legislation. EPA/ABIR SULTAN
ROMA, 23 AGO - In un recente incontro, il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir si è scontrato con i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, affermando che le Idf non sono sicure di quanto tempo ci vorrà per evacuare la popolazione civile di Gaza City. "Vi abbiamo ordinato un'operazione rapida. Secondo me, potete assediarli. Chi non evacua, non lasciate che se ne vada. Senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi. Questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo", avrebbe dichiarato Smotrich, secondo quanto riportato da Channel 12 e rilanciato dal Times of Israel. Nell'incontro, Zamir ha spiegato che oltre a Gaza City, l'Idf sta "operando anche in altre aree, a Khan Younis e Rafah". "Questo non è ciò che la leadership politica ha ordinato. Non volete sconfiggere Hamas", avrebbe detto Smotrich a Zamir, il quale a sua volta avrebbe risposto: "Non capisci niente. Non sai cosa sia una brigata o un battaglione. Ci vuole tempo". Secondo quanto riferito, Benjamin Netanyahu e il suo principale consigliere, Ron Dermer, hanno dichiarato durante l'incontro che Israele ha il pieno sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ha un periodo di tempo limitato per portare a termine l'offensiva militare pianificata a Gaza City. Secondo Channel 12, i due hanno affermato che Trump vuole un'operazione rapida e decisiva e non vuole che la guerra contro Hamas si prolunghi ulteriormente.

