Smantellata una rete internazionale di contrabbando di tabacco

GENOVA, 24 MAR - È in corso in Italia e all'estero un'operazione della Direzione investigativa antimafia, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane di Genova e dei monopoli di Genova, coordinata dalla Procura europea, nei confronti di un'associazione transnazionale attiva nel contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. L'operazione denominata 'Borotalco' ha smantellato una rete operante in Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito. L'intervento, supportato anche dal Servizio cooperazione internazionale di Polizia, Europol e dalla rete operativa antimafia internazionale @ON, è finalizzato all'esecuzione di diverse misure cautelari personali e reali per circa 2,5 milioni equivalenti al provento del reato ipotizzato.