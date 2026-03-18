Slovenia, compagnie decidono tetto all'acquisto carburante ai distributori

TRIESTE, 18 MAR - Mol Slovenia, il secondo distributore di carburante della Slovenia, ha introdotto misure temporanee di razionamento del carburante in tutta la sua rete di stazioni di servizio. Lo riporta stasera l'agenzia di stampa slovena Sta. I privati ;;possono rifornirsi al massimo di 30 litri per ogni rifornimento a un distributore Mol, mentre il limite per le persone giuridiche e i camion è di 200 litri. Anche la Shell ha implementato dei limiti - 100 litri per i privati - mentre il leader di mercato Petrol si è astenuto per ora da tale misura, scrive sempre la Sta. Il provvedimento mira a garantire un accesso equo a tutti i clienti e a prevenire carenze localizzate di carburante. Secondo Mol Slovenia, nelle ultime due settimane si è registrato un aumento "eccezionale" della domanda, dovuto all'acquisto in quantità eccezionali di benzina e diesel da parte dei consumatori e all'afflusso dall'estero di "turisti del carburante" presso le stazioni di confine, dove i prezzi sono inferiori rispetto ai Paesi limitrofi.