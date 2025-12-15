Slittano i tempi della manovra, la capigruppo deciderà il calendario

ROMA, 15 DIC - L'Aula del Senato ha preso atto del prolungarsi dei lavori in commissione Bilancio sulla manovra e tornerà a riunirsi domani alle 10 per poi essere sospesa e riprendere al termine della capigruppo convocata per le 12 che dovrà stabilire un nuovo calendario dei lavori. A comunicarlo la vice presidente di turno Licia Ronzulli. L'Aula di Palazzo Madama aveva in programma da oggi l'avvio dei lavori sulla legge di bilancio.