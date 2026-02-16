Slitta declassamento lupo. Dacia Maraini a Enpa, 'serve moratoria di un anno'

ROMA, 16 FEB - Dal sito del Senato risulta slittata la data in cui si discuterà e voterà in aula, nell'ambito della legge di delegazione europea, il declassamento del lupo da specie "rigorosamente protetta" a "protetta". Dal calendario in aula del Senato, infatti, la discussione del Ddl n. 1737 - Legge di delegazione europea 2025 (approvato dalla Camera dei deputati) è programmata nei giorni 10-12 marzo. Lo annuncia l'Enpa. "Sono d'accordo con le associazioni che hanno chiesto di sospendere per un anno una decisione che arriva troppo affrettata e poco considerata". Così la scrittrice Premio Strega Dacia Maraini a stretto giro dal voto del Senato sulla legge di delegazione europea che potrebbe declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta. "L'odio porta con sé sempre violenza - afferma Maraini riferendosi anche al fatto che il declassamento dello status del lupo ne consentirebbe l'uccisione. Maraini si unisce alla richiesta rivolta al Governo da Enpa e delle associazioni animaliste e ambientaliste: stop al declassamento, moratoria in attesa di dati scientifici certi e attuali e favorire la convivenza, che è possibile e reale. "Non siamo noi i padroni della Terra", sottolinea Maraini, che proprio in queste settimane ha pubblicato 'Anche i cani a volte volano' (Solferino, 2026), un libro che racconta il suo speciale rapporto con gli animali. "Cinquant'anni fa il lupo in Italia era quasi sull'orlo dell'estinzione a causa di una caccia spietata. Avresti mai pensato che oggi si potesse di nuovo considerarlo come un nemico e che la maggioranza in Parlamento volesse affidare alle Regioni la possibilità di tornare a ucciderlo? Infatti, non avrei mai pensato che dopo averli quasi fatti estinguere, i lupi tornino a essere visti come pericolosi nemici. Ma in generale credo che stiamo tornando indietro rispetto alle scoperte della scienza che ci ha informato sull'importanza dell'equilibrio fra le varie specie che devono potere convivere pacificamente".