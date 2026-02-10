Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'

ROMA, 10 FEB - Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina ha dichiarato che gli è stato vietato di utilizzare alle Olimpiadi invernali un casco personalizzato, in onore degli atleti ucraini caduti nella guerra russa. Heraskevych, in un post su Instagram, ha affermato che il Comitato Olimpico Internazionale "ha vietato l'uso del mio casco nelle sessioni ufficiali di allenamento e nelle competizioni", dopo che era stato mostrato nelle prime prove sulla pista olimpica. "Una decisione straziante che mi spezza il cuore", ha scritto Heraskevych. "La sensazione è che il CIO stia tradendo quegli atleti che hanno fatto parte del movimento olimpico, impedendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede", ha aggiunto. Il casco presenta i ritratti degli atleti ucraini caduti durante l'invasione russa, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. In un post precedente, Heraskevych aveva affermato che il design intendeva onorare solo una piccola parte dei numerosi atleti morti dall'inizio della guerra. Heraskevych fece notizia in tutto il mondo quattro anni fa ai Giochi di Pechino quando espose uno striscione con la scritta "No alla guerra in Ucraina" per protestare contro l'imminente invasione russa.