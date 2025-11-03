Sito sessista, la Procura di Roma apre indagine
In manette, per la terza volta, è finita Natalia Miniailova, hacker russa di 42 anni specializzata in frodi informatiche usando anche le carte di credito di noti personaggi, Genova, 30 Novembre 2023. ANSA/US POLIZIA POSTALE LIGURIA
AA
ROMA, 03 NOV - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alle immagini generate dalla IA di donne dello spettacolo e non e che compaiono nude sul sito per adulti. Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e avviato dopo l'arrivo di alcune denunce tra cui quella della giornalista Francesca Barra, si procede per il reato introdotto nell'ottobre scorso sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una reclusione da uno a 5 anni. Le indagini sono affidate alla Polizia Postale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti