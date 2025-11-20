Giornale di Brescia
Sisto, da Garofani parole inopportune e incaute

ROMA, 20 NOV - "Le parole del consigliere Garofani sono state un gesto chiaramente inopportuno: chi ricopre ruoli così delicati dovrebbe mantenere sempre il massimo della cautela e dell'equilibrio. Le esternazioni pronunciate, che sfiorano la fantapolitica, sono fuori luogo e del tutto estranee allo stile del Presidente Mattarella, che rappresenta per tutti noi un punto di riferimento imprescindibile, un vero pilastro della democrazia". Così a Inside, su RaiNews24, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

