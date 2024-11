Sisma 2016, inaugurata sala palazzo De Thermes a Civitella

CIVITELLA DEL TRONTO, 29 NOV - Sono stati ultimati i lavori di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica della porzione di palazzo De Thermes a Civitella del Tronto (Teramo): oggi è stata inaugurata la sala consiliare rinnovata alla presenza del Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e del sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro. Si tratta della quarta struttura comunale tornata operativa dopo San Severino, Matelica (Macerata) e Monteprandone (Ascoli Piceno). Sono state eseguite opere di rifunzionalizzazione interna di parte del primo piano al fine di rendere disponibili alla comunità nuovi spazi per attività sociali e turistiche. Le opere eseguite hanno riguardato la revisione completa del manto di copertura, la sistemazione della copertura piana e del terrazzo del vano adiacente la sala consiliare, un sistema di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana proveniente dal cortile nord, una nuova pavimentazione e divisione degli ambienti, una controsoffittatura per la collocazione degli impianti illuminanti e termici, nuovi infissi interni ed esterni e la sostituzione e e il ripristino di tutti gli impianti. L'intervento su palazzo De Thermes ha contribuito significativamente a poter garantire l'accesso alla sala consiliare ristrutturata anche a persone con ridotte capacità motorie grazie all'ascensore presente sul palazzo stesso. "Vivere questi borghi e questi centri storici è vivere un patrimonio meraviglioso, un privilegio autentico incrociare lo sguardo con Palazzo De Thermes - sottolinea il commissario Guido Castelli - Questi gioielli non sono solo patrimonio di Civitella, ma sono di tutti". "Con il commissario Castelli c'è stato un cambio di passo notevole nella ricostruzione - spiega il sindaco Cristina Di Pietro - Finalmente si stanno introducendo delle notevoli azioni in campo. In queste aree non c'è bisogno soltanto di ricostruzione, ma anche di rigenerazione e di rivitalizzazione di una comunità".