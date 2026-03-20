Sisi inaugura la prima monorotaia, rivoluzionerà i trasporti del Cairo

IL CAIRO, 20 MAR - Dopo molti anni di lavori, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha inaugurato il progetto della monorotaia del Nilo Orientale, un mezzo di trasporto di fondamentale importanza per collegare il centro del Cairo con i nuovi quartieri e atteso da tempo. Al momento, i binari si estendono per 56,5 chilometri, coprendo la distanza dallo Stadio del Cairo a Nasr City fino alla Nuova Capitale. Al viaggio inaugurale hanno partecipato anche il primo ministro Mostafa Madbouly e il ministro dei Trasporti Kamel Al-Wazir, il quale ha sottolineato che il progetto, a propulsione elettrica, è in linea con l'espansione dei sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili. I treni operano con guida automatica e il viaggio dallo Stadio del Cairo alla Nuova Capitale dura circa 70 minuti. Secondo Al-Wazir, il progetto della monorotaia ha creato circa 15.000 posti di lavoro diretti nei settori dell'ingegneria civile, elettrica e meccanica. Ha inoltre generato circa 10.000 posti di lavoro indiretti nei settori e nei servizi correlati.