Siria, ripresi voli internazionali all'aeroporto di Damasco

DAMASCO, 07 GEN - I voli internazionali sono ripresi oggi, come previsto, all'aeroporto principale della Siria - a Damasco - per la prima volta da quando i ribelli hanno rovesciato il presidente Bashar al-Assad il mese scorso. Un volo della Syrian Airlines diretto a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, è decollato intorno alle 11:45 locali (le 9.45 italiane), segnando il primo volo commerciale internazionale dall'aeroporto dall'8 dicembre. Nelle stesse ore è arrivato a Damasco il primo volo da Amman, in Giordania, e questo in corrispondenza con la visita nel regno hascemita dei ministri siriani della Difesa e degli Esteri. Poco prima era arrivato a Damasco, da Riad, in Arabia Saudita, un aereo cargo con aiuti umanitari sauditi. La missione dei ministri del governo provvisorio siriano ad Amman è mirata a raccogliere garanzie da parte dei paesi arabi del Golfo del sostegno politico e finanziario alla gestione del potere incarnato dal Comandante Generale Ahmad Sharaa (Jolani), da un mese nuovo signore di Damasco dopo la dissoluzione del potere rappresentato per più di mezzo secolo dalla famiglia Assad.