Siria, l'esercito prende il controllo di Deir Hafer, nei pressi di Aleppo

ROMA, 17 GEN - L'esercito siriano ha dichiarato di aver preso il controllo della città di Deir Hafer, nei pressi di Aleppo. Ieri le forze curde hanno accettato di ritirarsi dalla zona a seguito dei recenti scontri. In una dichiarazione alla televisione di Stato, l'esercito ha affermato di aver stabilito il "pieno controllo militare" di Deir Hafer, mentre un corrispondente dell'Afp sul posto ha visto le truppe dispiegarsi all'interno della città. I curdi siriani hanno affermato che il decreto presidenziale che riconosce i diritti della minoranza e rende il curdo lingua ufficiale è un primo passo, ma non soddisfa le loro aspettative. In una dichiarazione, l'amministrazione curda nel nord e nord-est della Siria ha affermato che il decreto emanato venerdì dal presidente Ahmed al-Sharaa è "un primo passo, ma non soddisfa le aspirazioni e le speranze del popolo siriano". Hanno poi aggiunto che "i diritti non sono protetti da decreti temporanei, ma da costituzioni permanenti che esprimono la volontà del popolo e di tutte le componenti" della società.