Siria, i combattenti curdi accettano di evacuare Aleppo

(ANSA-AFP) - ROMA, 11 GEN - I combattenti curdi siriani affermano di aver accettato di evacuare Aleppo, secondo quanto riporta Afp. In città era alta tensione dopo gli scontri durati diversi giorni tra forze filo-governative e curdi. Ieri, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti, insieme alle forze alleate, hanno condotto attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell'Isis in tutta la Siria. (ANSA-AFP).

