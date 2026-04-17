Singapore, sanzioni e frustate contro la cattiva condotta a scuola entro il 2027

SINGAPORE, 17 APR - Entro il 2027 tutte le scuole di Singapore dovranno implementare le stesse misure contro la cattiva condotta degli studenti, incluso il bullismo. Le sanzioni previste comprendono sospensione, detenzione, impatto sul voto di condotta e frustate per gli studenti della scuola primaria e dei gradi successivi. Mentre attualmente le scuole hanno margine di manovra per decidere come gestire gli incidenti adattando le linee guida del Ministero dell'Istruzione (MOE), questo nuovo mandato mira a garantire coerenza tra tutti gli istituti, come dichiarato dal Ministro Desmond Lee il 15 aprile. Le infrazioni includono bullismo, imbrogli, gioco d'azzardo e vaping. Tra i reati molto gravi figurano invece l'incendio doloso, l'abuso di droghe, le risse, l'uso di sigarette elettroniche con etomidate e altri reati penali che causano lesioni gravi. L'approccio del MOE è finito sotto esame negli ultimi anni a causa di diversi episodi di bullismo emersi sui social media. In un caso recente, tre alunni di terza elementare hanno inviato minacce di morte alla madre di un compagno: tutti sono stati sospesi e uno è stato sottoposto a punizione corporale.