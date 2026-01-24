Singapore, netto raffreddamento dell'inflazione

SINGAPORE, 24 GEN - Secondo i dati rilasciati congiuntamente il 23 gennaio 2026 dall'Autorità Monetaria di Singapore (Mas) e dal ministero del Commercio e dell'Industria (Mti), l'inflazione core della città-stato ha registrato una media dello 0,7% per l'intero 2025, segnando un netto raffreddamento rispetto al 2,8% dell'anno precedente. L'economia di Singapore è considerata un barometro globale poiché, data la sua natura di hub commerciale aperto e dipendente dalle importazioni, riflette prima di altri mercati le variazioni nei costi delle materie prime e della logistica internazionale. Questi dati sono monitorati con attenzione dalle scrivanie economiche perché la velocità con cui Singapore ha ricondotto l'inflazione sotto l'1% potrebbe anticipare una simile stabilizzazione nei mercati europei, offrendo indicazioni preziose per le future politiche monetarie dell'Eurozona.