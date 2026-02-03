Singapore lancerà il primo aprile un'agenzia spaziale nazionale

SINGAPORE, 03 FEB - Il 1° aprile nascerà un'agenzia spaziale nazionale per consentire a Singapore di cogliere le opportunità offerte dall'espansione della space economy e per sviluppare le proprie capacità nel settore. Lo ha annunciato il ministro responsabile per l'Energia e la Scienza e Tecnologia, Tan See Leng. La National Space Agency of Singapore (NSAS) disporrà di un centro operativo multi-agenzia che supporterà gli enti governativi nel satellite tasking — ovvero la richiesta di immagini satellitari di aree specifiche — e nell'analisi dei dati geospaziali. L'annuncio è avvenuto durante l'apertura dell'inaugurale Space Summit il 2 febbraio. Secondo il Dr. Tan, che ricopre anche la carica di Ministro del Lavoro, tali tecnologie potranno essere applicate in settori quali le operazioni portuali, l'urbanistica, il monitoraggio ambientale e la sicurezza alimentare. Lo Space Summit, in corso il 2 e 3 febbraio presso il Sands Expo and Convention Centre, si svolge in concomitanza con il Singapore Airshow (3-8 febbraio). Singapore punterà inoltre a espandere la propria costellazione di satelliti per rispondere alle esigenze nazionali e a contesti specifici legati alla regione equatoriale. "La nostra posizione geografica ci permette di fare molto di più in quest'area", ha affermato Tan See Leng. Attualmente, il Governo co-detiene tre satelliti per l'osservazione della Terra insieme al gruppo tecnologico e ingegneristico locale ST Engineering. La nuova agenzia, istituita come dipartimento sotto il ministero del Commercio e dell'Industria (MTI), interagirà con il settore spaziale per definire la legislazione e si baserà sulle linee guida dell'OSTIn per le attività spaziali di Singapore stabilite nel 2024. In risposta al The Straits Times, un portavoce del MTI ha confermato che l'OSTIn sarà integrato nella nuova agenzia, portando con sé un team di 30 persone. L'organico è destinato a crescere nei prossimi cinque anni, dato l'ampliamento del mandato. A guidare l'agenzia in qualità di amministratore delegato sarà Ngiam Le Na, veterana della pubblica amministrazione e attuale vice-ad dei DSO National Laboratories, la più grande organizzazione di ricerca e sviluppo per la difesa di Singapore.