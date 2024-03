Singapore istituisce il Giorno delle vittime della droga

SINGAPORE, 01 MAR - Il ministro degli Interni di Singapore, K. Shanmugam, ha annunciato che a partire da questo anno il terzo venerdì di maggio sarà designato come il Giorno della memoria delle vittime della droga. Questa giornata sarà dedicata al ricordo delle vittime dell'abuso di droga, coinvolgendo il governo, le scuole e gli istituti di istruzione superiore in varie attività. Durante il dibattito sul bilancio del Ministero degli Affari Interni, Shanmugam ha sottolineato la crescente preoccupazione per l'abuso di cannabis e l'aumento degli arresti di giovani e donne per abuso di droga. Il ministro degli Interni Muhammad Faishal Ibrahim ha annunciato anche miglioramenti al percorso di riabilitazione e reinserimento dalla droga attraverso una nuova iniziativa, la Correction 30. Faishal ha evidenziato che l'Ufficio centrale narcotici di Singapore sta esplorando un nuovo approccio, sostituendo il test delle urine con il test dei capelli per un monitoraggio più efficiente dei supervisionati. Nel contesto della preservazione dell'armonia razziale, il governo ha proposto una legge che verrà presentata al Parlamento nel 2024, consolidando i poteri del governo nel gestire le questioni razziali e introducendo misure riparative per promuovere la comprensione reciproca tra le diverse etnie.