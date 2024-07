Singapore condanna un giapponese alla fustigazione per stupro

ROMA, 03 LUG - Un tribunale di Singapore ha condannato un uomo giapponese al carcere e alla fustigazione per lo stupro "brutale e crudele" di una studentessa universitaria nel 2019. Il parrucchiere 38enne Ikko Kita sarà il primo cittadino giapponese a essere frustato nella città-stato, ha riferito l'ambasciata giapponese a Singapore alla BBC News. Verrà fustigato 20 volte e condannato a 17 anni e mezzo di carcere. La fustigazione è una forma di punizione corporale controversa ma ampiamente utilizzata a Singapore ed è obbligatoria per reati come vandalismo, rapina e traffico di droga.