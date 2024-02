Singapore acquista 8 Jet F-35A, aumenta la difesa

SINGAPORE, 29 FEB - Singapore aumenterà la sua difesa con l'acquisto di otto jet F-35A, in linea con l'incremento della spesa per la sicurezza che rimarrà intorno al 3% del PIL nel prossimo decennio. Il ministro della Difesa, Ng Eng Hen, ha annunciato che i nuovi jet saranno consegnati nel 2030, ampliando la flotta di aerei da combattimento di quinta generazione della Repubblica di Singapore a 20, inclusi i precedenti 12 F-35 della variante "B". L'acquisto, mirato a sfruttare prezzi competitivi globali, posizionerà l'aeronautica di Singapore nella "prima lega". Il costo preciso degli F-35A non è stato divulgato.