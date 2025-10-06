Giornale di Brescia
Sindaco tra attivisti a Leopoli, 'non una notte senza sirene'

JESI, 06 OTT - "L'attacco lo hanno subito e lo subiscono i civili ucraini quasi tutte le sere. Non c'è stata una sola notte nella quale non abbia suonato la sirena degli allarmi a Kharkiv". La testimonianza del sindaco di Jesi (Ancona), Lorenzo Fiordelmondo, che era tra i 110 attivisti italiani sfiorati da un raid russo a Leopoli, nella notte tra sabato e domenica, mentre era di ritorno in Italia dalla missione di pace del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, per il Giubileo della Speranza. "Ho ricevuto molti messaggi e so che tante persone si sono preoccupate per noi e per me, grazie di cuore", scrive sui social. "Quello che abbiamo vissuto questa notte non è semplice da raccontare, ma non voglio che distolga lo sguardo o assorba il senso profondo di questa missione", ha scritto Fiordelmondo sul viaggio di rientro, a Cracovia. "Abbiamo conosciuto rifugi e coprifuoco. - racconta ancora Fiordelmondo - Occorre riempire un vuoto enorme e per farlo è necessaria ogni intelligenza che la avverta come la vera urgenza del nostro presente. Riuscire ad ordinare ed organizzare questa grande missione collettiva, con l'aiuto della società civile, è oramai l'impegno politico ed istituzionale più profondo. In questo so di poter contare su molte forze ed intelligenze della nostra città". "Grazie - conclude il sindaco di Jesi - a quanti lo fanno quotidianamente prendendosi cura dei più fragili e di quanti manifestano e agiscono contro ciò che non è tollerabile: la guerra e il massacro di un popolo. La nostra città e le sue forze civili continueranno ad essere costruttori di Pace".

