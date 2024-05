Sindaco Pozzuoli, ecco i numeri per segnalare eventuali danni

POZZUOLI, 21 MAG - "Per segnalare eventuali danni all'interno ed all'esterno delle vostre abitazioni, l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il numero 0818551229 oltre alla centrale operativa della Protezione Civile che risponde al numero 081 18 89 44 00 e al Comando di Polizia Municipale al numero 081 855 18 91". Lo scrive su Fb il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. "Vi preghiamo di essere sintetici e soprattutto precisi nelle segnalazioni, che dovranno contenere nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e numero civico del fabbricato per cui si richiede la verifica. Grazie per la collaborazione", aggiunge Manzoni.