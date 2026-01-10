Giornale di Brescia
Sindaco Palmoli, 'dalla famiglia del bosco nessuna richiesta per scuola o casolare'

PALMOLI, 10 GEN - "Ad oggi nessuna richiesta è stata fatta al comune di Palmoli". Così all'ANSA il sindaco Giuseppe Masciulli a proposito dell'eventuale decisione di iscrivere i bambini della 'famiglia del bosco' in una scuola del comune o di inviare un'insegnante nella casa famiglia di Vasto dove vivono i minori in seguito all'ordinanza con cui il Tribunale dei minori ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto l'allontanamento dei tre bimbi. Anche per quanto riguarda la questione dell'ampliamento del casolare nel bosco di Palmoli, di proprietà di Nathan Trevallion, padre dei tre bambini, nessuna richiesta risulta depositata al Comune palmolese. Da oltre un mese l'uomo vive nella villetta messa a disposizione gratuitamente di un imprenditore del posto, Armando Carusi.

Argomenti
PALMOLI

