Sindaco Mosca, 'abbattuti droni in rotta verso la capitale'

ROMA, 24 DIC - Due droni in rotta verso Mosca sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. "Un altro drone in rotta verso Mosca è stato distrutto. Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito dei detriti caduti", ha scritto. Secondo i dati pubblicati da Sobyanin, due droni sono stati abbattuti questa mattina. Sempre secondo la Tass i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 172 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa. "Le capacità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 172 droni ucraini ad ala fissa durante la notte: 110 sul territorio della regione di Bryansk, 20 sul territorio della regione di Belgorod, 14 sul territorio della regione di Kaluga, 12 sul territorio della regione di Tula, sei sul territorio della regione di Orël, quattro sul territorio della regione di Mosca, di cui due in rotta verso Mosca, tre sul territorio della regione di Lipetsk, uno sul territorio della regione di Volgograd, uno sul territorio della regione di Kursk e uno sul territorio della regione di Smolensk", si legge nel rapporto.