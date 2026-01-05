Sindaco Isernia in tenda davanti all'ospedale, azienda sanitaria convoca un incontro

ISERNIA, 05 GEN - Il 7 gennaio prossimo il sindaco di Isernia si recherà a Campobasso per partecipare a un tavolo istituzionale convocato dall'azienda sanitaria regionale, a seguito di formale richiesta inoltrata dallo stesso primo cittadino pentro, Piero Castrataro, che dal 26 dicembre dorme in una tenda davanti all'ospedale Veneziale per difendere il diritto alla salute contro i tagli ai servizi previsti nel Pos 2025-2027. "Porterò proposte concrete - ha annunciato Castrataro in un videomessaggio - che spero siano recepite nel più breve tempo possibile per risolvere le criticità del nostro ospedale". Nonostante l'avviso di allerta meteo in Molise, il sindaco ha già deciso che trascorrerà anche stanotte in tenda e così sarà fino a quando non ci saranno risultati tangibili. Continua una sorta di 'staffetta di solidarietà' a Castrataro da parte dei suoi concittadini e non solo. L'altro giorno, infatti, è arrivato un gruppo di persone provenienti dalla Campania.