Sindaco Genova Bucci ricoverato in Cardiologia per accertamenti

GENOVA, 05 LUG - Il sindaco di Genova Marco Bucci oggi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale Galliera per accertamenti, questa volta nel reparto di cardiologia, a distanza di poche settimane dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposto per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. Si tratta di un ricovero programmato. Bucci, 65 anni, si trova da questa mattina nel reparto di cardiologia dell'ospedale Galliera per alcuni esami e accertamenti. L'attuale ricovero non sarebbe legato all'intervento a cui era stato sottoposto il mese scorso, sempre al Galliera, dall'équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva. Il sindaco di Genova dovrebbe essere dimesso entro il fine settimana. La sua agenda lo vede impegnato lunedì sera alla presentazione ufficiale dell'arena sportiva del Palasport, il rinnovato palazzetto dello sport nel Waterfront di Levante progettato dall'architetto Renzo Piano.