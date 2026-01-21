Sindaco, Diego Baroni è stato trovato a Milano

VERONA, 21 GEN - E' stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il ragazzo è stato scoperto dagli agenti della Polizia, e attualmente si trova negli uffici della Procura della repubblica. La madre, Sara Agnolin, è in partenza per il capoluogo lombardo.