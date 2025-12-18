Sindaco di Torino, è cessato il patto per Askatasuna

TORINO, 18 DIC - "L'autorità di pubblica sicurezza sta svolgendo questa mattina attività presso l'immobile di corso Regina Margherita 47. In questo contesto la Prefettura di Torino ha comunicato alla Città l'accertamento della violazione delle prescrizioni relative all'interdizione all'accesso ai locali di corso Regina Margherita 47". Lo afferma il sindaco di Torino sulla palazzina, storica sede del centro sociale Askatasuna, inagibile eccetto che per il piano terra. "Tale situazione configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione (con un comitato di garanti, ndr) che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti". La Giunta comunale di Torino lo scorso 18 marzo aveva approvato il rinnovo del patto di collaborazione per la trasformazione del centro sociale Askatasuna in bene comune, recependo anche la mozione che confermava l'accettazione dei metodi democratici e il ripudio di ogni forma di violenza e razzismo. La delibera rinnovava l'accordo, scaduto il 15 marzo, con un gruppo spontaneo di cinque cittadini per la cura e la rigenerazione dell'immobile di proprietà comunale, in corso Regina Margherita 47 a Torino. Un comitato di garanti si era fatto carico di un progetto sui beni comuni, con la previsione di attività da svolgere al piano terra, mentre gli altri tre piani dell'edificio erano stati dichiarati inagibili e tra le clausole per il mantenimento del patto c'era proprio il divieto di utilizzare gli altri piani della palazzina. Tra le altre clausole c'erano condizioni di sicurezza e di igiene, una relazione semestrale sulle attività, la modifica della struttura diversamente da quanto previsto dalla ristrutturazione in corso.