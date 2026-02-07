Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni

AA

MESSINA, 07 FEB - Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti fatti dalla sua amministrazione che avrebbero portato miglioramenti alla città a cominciare dal risanamento dei conti. Il discorso del sindaco è stato interrotto più volte da applausi. Da mesi si rincorrevano voci sull'annuncio delle dimissioni che diverrebbero definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. I cittadini di Messina potrebbero andare al voto la prossima primavera insieme ad oltre 60 comuni siciliani. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MESSINA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario