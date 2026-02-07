Sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni
MESSINA, 07 FEB - Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti fatti dalla sua amministrazione che avrebbero portato miglioramenti alla città a cominciare dal risanamento dei conti. Il discorso del sindaco è stato interrotto più volte da applausi. Da mesi si rincorrevano voci sull'annuncio delle dimissioni che diverrebbero definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. I cittadini di Messina potrebbero andare al voto la prossima primavera insieme ad oltre 60 comuni siciliani. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027.
