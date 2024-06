Sindaco di Lampedusa accoglie corpi degli 11 migranti morti

LAMPEDUSA, 08 GIU - Una motovedetta della Guardia costiera con a bordo gli 11 cadaveri, trasbordati dalla nave ong Geo Barents di Medici senza frontiere sta attraccando a molo Favarolo di Lampedusa. È presente il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che, per quasi l'intera mattinata, ha cercato di trovare una soluzione affinché i feretri venissero portati, subito dopo il trasbordo, direttamente a Porto Empedocle. "Sono al molo Favaloro ad accogliere le salme con la fascia tricolore. In questo giorno particolare, in cui scegliamo i nostri rappresentanti per l'Europa, sono venuto qui al molo - ha detto Filippo Mannino - per ricordare all'Europa intera, qualora ce ne fosse ancora bisogno, cosa fa il nostro Paese, e in particolare che è sempre Lampedusa, con i suoi abitanti e con le forze preposte al soccorso e all'accoglienza, a dare dignità di essere umani a queste persone".