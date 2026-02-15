Sindaco di Kiev, negli ultimi due mesi la città sull'orlo della catastrofe

Giornale di Brescia
ROMA, 15 FEB - Kiev è stata sull'orlo della catastrofe negli ultimi due mesi a causa dei violenti attacchi russi. Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko in un'intervista al Financial Times, riportata da Ukrainska Pravda. Klitschko ha raccontato che i continui attacchi aerei russi contro le infrastrutture critiche durante questo periodo hanno portato Kiev sull'orlo della catastrofe. "In questo momento, la questione del futuro del nostro Paese - se sopravviveremo o meno come Paese indipendente - è ancora aperta." I 3,5 milioni di residenti della città stanno affrontando l'inverno più rigido dall'inizio dell'invasione su vasta scala di Mosca. Le temperature sono scese sotto i -20 gradi e Kiev è ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio e neve. La Russia ha peggiorato la situazione per i residenti lanciando simultaneamente centinaia di missili e droni, causando interruzioni diffuse di elettricità, riscaldamento e acqua. I bombardamenti hanno preso di mira tre importanti centrali elettriche, da cui dipende il riscaldamento centralizzato di Kiev, nonché altri impianti energetici in tutto il Paese.

