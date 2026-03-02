Sindaco di Kiev, 'attacco con droni russi, esplosioni in città'

ROMA, 02 MAR - "La Russia ha lanciato in serata un attacco con droni su Kiev. Nella capitale sono state attivate le difese aeree e si sentono delle esplosioni". Lo scrive Rbc-Ucraina, citando il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e l'aeronautica militare ucraina su Telegram . "Le forze della difesa aerea stanno operando nella capitale. Mettetevi al riparo", ha esortato il sindaco ai residenti di Kiev.