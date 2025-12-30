Sindaco di Isernia in tenda davanti all'ospedale, 'la Regione mi ascolti'

ISERNIA, 30 DIC - "Ho inoltrato formale richiesta al direttore generale dell'Asrem, al presidente della Regione, all'assessore regionale alla Sanità e ai commissari per un incontro in cui prospetterò della soluzioni immediate per dare sollievo al 'Veneziale' che, tra mille difficoltà garantisce il diritto alla salute di questa provincia". Lo ha annunciato il sindaco di Isernia che, dal 26 dicembre scorso, ha allestito una tenda davanti all'ospedale dove dorme per richiamare l'attenzione sulle condizioni della struttura che rischia anche di perdere il Punto nascite e l'Emodinamica, come previsto nel Pos 2025-2027. "Indirettamente sto vivendo l'ospedale - ha proseguito Castrataro - ed è il modo migliore per capire cosa fare". Il sindaco anticipa le proposte che farà, qualora la sua richiesta di un incontro trovi accoglienza. "In primis - ha detto -, chiederò di condividere il personale sanitario con gli ospedali di Campobasso e Termoli". Intanto per Castrataro si è conclusa la quarta notte: "Sicuramente è dura, viste le temperature degli ultimi giorni - ha sottolineato -, ma la solidarietà dei cittadini mi dà la forza di andare avanti a oltranza. Ricevo anche tanti messaggi, mi ha commosso quello di un bimbo: 'Il tuo gesto è il mio futuro'. Come posso mollare?".