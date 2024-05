Sindaco di Favignana, vietato circolare in costume da bagno

FAVIGNANA, 30 MAG - Vietato circolare in costume da bagno e/o a torso nudo nel centro storico, a eccezione delle aree balneabili, e accedere nel Palazzo Florio, nell'ex stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica e nella sede del Palazzo comunale. Lo stabilisce un ordinanza del sindaco Francesco Forgione "al fine di garantire il pubblico decoro durante il periodo estivo, caratterizzato da un elevato afflusso turistico dall'1 giugno e fino al 30 settembre". La violazione delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro. "Siamo impegnati a garantire che Favignana rimanga una destinazione accogliente e decorosa per tutti i suoi visitatori e residenti", dice Forgione. "La nostra comunità merita spazi pubblici vivibili e rispettosi. Confido nella collaborazione di tutti per il rispetto di queste norme, che non mirano a limitare la libertà individuale ma a promuovere la convivenza civile", aggiunge.